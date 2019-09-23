Sarıgöl'de uyuşturucu operasyonu

23.09.2019 15:12

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve sattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, İ.Ç. (35) ve M.Ç'yi (25) gözaltına aldı. Ekiplerin yaptığı aramalarda 80,66 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılar, uyuşturucu imal etmek ve satmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA