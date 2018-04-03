Sarıgöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evin bahçesinde 7 kök Hint keneviri ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan takip çalışmaları sonrasında uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahsın evinin bahçe bölümünde yapılan aramada 7 kök Hint keneviri, 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.K. ifade işlemleri için İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü.