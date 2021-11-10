Sarıgöl'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Sarıgöl'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üst aramalarında uyuşturucu bulunan iki kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri V.Ç'yi ilçe merkezinde durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında 0,5 gr esrar, 0,9 metamfetamin ile 2 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, şüphelendikleri M.Ö'nün üst aramasında da 2,3 gram esrar buldu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Ekipler, basit yaralama ve hakaret suçundan aranan V.K, mala zarar verme suçundan aranan H.E ile hırsızlık suçlarından aranan H.U. ve M.D'yi de asayiş uygulamalarında yakaladı.

Sarıgöl'de uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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