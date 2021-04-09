Sarıgöl'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
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Sarıgöl'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sarıgöl'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerinde 104.80 gram kristal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yine uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması bulunan bir kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzerinde 104.80 gram kristal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yine uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması bulunan bir kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli Narkotik Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl'de teknik takip ve projeli çalışmalar sonucu gerçekleştirilen ortaklaşa operasyon neticesinde, İ.B. isimli şahsı üzerinde 104.80 gram metamfetamin (kristal) uyuşturucu maddesiyle birlikte gözaltına aldı. 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan yakalanarak gözaltına alına alınan İ.B., Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. İ.B. adlı şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alaşehir Kapalı Cezaevine gönderildi.

Ayrıca, yapılan çalışmalar esnasında H.Ö. isimli şahsın 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek suçundan' aranma kaydı bulunduğu tespit edilmesi üzerine şahıs gözaltına alındı. Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen H.Ö. Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldı. - MANİSA

Sarıgöl'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor
Sarıgöl'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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