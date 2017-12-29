Sarıgöl'de Üreticiler Mağdur Olmasın Diye 'Çek' Semineri Düzenlendi

Sarıgöl Ziraat Odası tarafından üreticilerin karşılıksız çek mağduru olmaması için seminer düzenledi.



Sarıgöl Belediye Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya tüm mahalle muhtarları katıldı. Seminer, Endüstri Mühendisi ve üzüm üreticisi Servet Erbay tarafından verildi.



'Üzüm parasını kaçırmak tarih olacak' başlıklı seminerde konuşan Servet Erbay, "Üzüm parasını kaçırmak yapılacak çalışma ile artık kolay olmayacak. Tüm kantarlara konulacak sistemle kimin malı, kim tarafından alındı, nereden nereye gitmekte, alıcının ticari künyesi, üzümün kaç liradan alındığı yazılacak. Kantarda fiş alınırken anında bilgiler Ziraat Odasında da görülecek ve incelemesi yapılacak. Bu sistem kısa sürede hayata geçmesi gerek" dedi.



Bu arada ilçe üzüm bağlarının haritası çıkarılarak anında hangi mevkide ne kadar üzüm olduğunda belirleyecek sistem kurulması gerekliliğini belirten Erbay, "Bakınız Tire Süt Kooperatifi tarafından başlatılan bir çalışma var 'Alo süt' adı altında. Bu sistem Sarıgöl'de neden olmasın? Üzümlerimiz kasalara değil, paletlere konulmalı. 'Alo Üzüm' denildiğinde büyük marketlere anında üzümlerimizi taze olarak ulaştırmak gerek" şeklinde konuştu.



Depolamanın önemine de dikkat eden Servet Erbay, "Üzümlerimizi mutlaka iyi bir depolama yapmanın yararı vardır. Bu sistemin kısa dönemde yapılması gerekiyor" dedi.



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen de şunları söyledi: "Sarıgöl ve çevresinde bulunan tüm kantarlar için merkezi sistem önümüzdeki yıl kurulacak ve anında çekiye giren üzümlerin nereye kim tarafından hangi hale gönderildiğini anında ziraat odasından görülerek takibe alınacak." - MANİSA