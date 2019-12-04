Sarıgöl'de üniversite öğrencileri organ bağışı farkındalık etkinliği
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Sarıgöl'de üniversite öğrencileri organ bağışı farkındalık etkinliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla ilçe meydanında etkinlik düzenlendi.

04.12.2019 18:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:14
Sarıgöl'de üniversite öğrencileri organ bağışı farkındalık etkinliği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, organ bağışına dikkat çekmek amacıyla ilçe meydanında etkinlik düzenlendi.

Konağı önündeki etkinlikte, öğrenciler vatandaşlara broşür dağıtarak organ bağışının önemini anlattı.

Öğrencilerin 2 gün boyunca Sarıgöl Devlet Hastanesi görevlileri tarafından organ bağışının önemi hakkında bilgiler aldığını ifade eden Sarıgöl Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Yard. Doç .Dr. Tuncay Demirer, "Okulumuzda 402 öğrencimiz bulunuyor. Organ bağışının önemini halka anlatmak ve teşvik etmek için Hükumet Konağı önünde stant açan öğrencilerimiz gün boyunca ellerinde pankartlarla organ bağışın önemini anlattı. Gönüllü öğrencilerimiz organ bağışında bulundu. Etkinliğimizi destek veren kurumlara teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: AA
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