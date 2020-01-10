Sarıgöl'de tütün alımları başladı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde 2019 ürünü tütünlerin alımlarına başlandı.
Sarıgöl Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazaryerinde alımlarına başlanan tütünlerin baş fiyatı 24 lira olarak belirlendi.
Sarıgöl ve çevresinden ortalama 600 ton tütün alımının yapılacağını belirten tütün eksperi Ali Kaymacı, "Bu yıl tütün baş fiyatı 24 lira. Sarıgöl'de tütün üreticileri 10 gün içerisinde ürün bedellerini alacak." dedi.
Üreticiler de açıklanan tütün fiyatlarından memnun olduklarını belirtti.