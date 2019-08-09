Sarıgöl'de traktör kazası: 1 ölü

09.08.2019 19:11

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ahmetağa Mahallesi Kır mevkiinde Orhan Özvural (62) yönetimindeki 45 ABL 561 plakalı traktörü ile kendine ait tarlada çalıştığı esnada sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu traktörün hakimiyetini kaybederek sağ tarafına devirmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Orhan Özvural, çevredeki vatandaşların yardımıyla Sarıgöl Devlet Hastanesine getirildi. Yapılan müdahalelere rağmen sürücü hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA