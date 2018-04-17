Sarıgöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sarıgöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Sarıgöl ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sarıgöl'den Denizli'nin Buldan ilçesi yönüne ilerleyen Selim S. yönetimindeki otomobil, Dindarlı-Alemşahlı kavşağında Dursun K'nin kullandığı 45 TA 765 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Dursun K., Sarıgöl Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.