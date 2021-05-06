Sarıgöl'de Trafik Haftası kutlamaları

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro görevlilerince Trafik Haftası nedeniyle ilçenin genelinde ve uygulama noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Büro görevlilerince Trafik Haftası nedeniyle ilçenin genelinde ve uygulama noktalarında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

'Evdeyim ama trafik kuralları aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' ve 'Emniyet Kemerini unutma' sloganlarıyla kutlanan Trafik Haftası etkinliklerinde emniyet kemerinin daha etkin şekilde kullanılması için çalışmaların devam edeceği ifade edildi.

Etkinliklerde trafikte emniyet kemeri kullanımının önemi anlatılırken, çalışmalar doğrultusunda sürücülere kırmızı düdük ve broşürler dağıtılarak billboardlara afişler asıldı. Emniyet ekipleri tarafından sürücüler uyarılarak, kazasız günler dileğinde bulunuldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı