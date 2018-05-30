Sarıgöl'de Toplanan Yapraklar Sofralara Hazır

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze olarak toplandıktan sonra özel bir işletmede salamura haline getirilen üzüm yaprakları, yaprak sarması yapılmak üzere bidonlara konularak yurt içinde çeşitli illere gönderilmeye başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaprak sezonunun başlaması sonrasında üzüm bağlarında toplanan yapraklar özel bir işletmede salamura haline getiriliyor. 5'er ve 220 kilogramlık bidonlara salamura haline getirilen yapraklar, yaprak sarması yapılmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilmeye başlandı. Ağustosa kadar süren salamura işlemleri sonrası yapraklar ayırca Arap ülkeleri ve Bulgaristan'a da ihraç ediliyor. Salamura yaprakların geçirdiği işlemler hakkında bilgi veren özel bir işletme sahibi Zekeriya Eryılmaz, "Bağlardan toplanan taze yaprakları akşam saatlerine kadar alıyoruz. 20 derece tuzlu suyu 70 derece sıcak suyla karıştırarak yaprakları 5'er ve 220'şer kilogramlık bidonlara koyuyoruz. Yapraklar fermente olduktan sonra talep üzerine hazırlıyoruz"

Türkiye'nin çeşitli illerine salamura yaprak gönderdiklerini söyleyen Eryılmaz, "5'er kilogramlık bidonlardan günde 200 adet, 220 kilogram gelen büyük bidonlardan 10 tane taze salamura hazırlamaktayız. Şuan taze salamura bağ yapraklarımız Kayseri, Erzurum, Elazığ, Van, Konya, Tokat, Ankara gibi illere gönderilmektedir" diye konuştu.

İç piyasadaki taleplerin haricinde salamura yapraklarını ihraç ettiklerini de söyleyen Eryılmaz, "Salamura yapım çalışmalarına nisan ayında başladık. Ağustos ayına kadar salamura işlemleri devam eder. Ağustos ayında da ihracat başlar. Geçen yıl başta Arap ülkeleri olmak üzere Bulgaristan'a salamura yaprak gönderdik" dedi. - MANİSA