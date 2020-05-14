Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımına başlandı
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Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımına başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları başladı.

Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımına başlandı
14.05.2020 15:32 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:32

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları başladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kilogram başına 2,5 liradan yapılan alımların çeşitli merkezlerde gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bu yıl 1200-1300 ton yaprak alımının yapılacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Ceylanlar Tarım şirketi adına açıklamada bulunan Mehmet Ceylan da alımı ağustos ayının ilk haftasına kadar sürdürecekleri bilgisini vererek, "Firma olarak bu sezon 120 ton alım yapacağız. Aldığımız yaprakları kendi işletmemizde salamuralık hazırlamaktayız. İç piyasa ve yurt dışına satış yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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