Sarıgöl'de tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
18.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:54
Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir tarlada 420 kök Hint keneviri ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Dadağlı Mahallesi'nde bir tarlaya operasyon düzenledi. Operasyonda S.Ö. (58) Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakalandı.
Ele geçirilen 420 kök Hint keneviri, imha edildi.
S.Ö, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
Kaynak: AA