Sarıgöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sarıgöl'de bir otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Çimentepe Mahallesi'nde Mahmut Y'nin kullandığı 43 HY 435 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Sürücü ile araçtaki Kerim Ö, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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