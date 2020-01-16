Sarıgöl'de sokak köpeklerine uyuz aşısı ve yem

16.01.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:22

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde belediye ekipleri, sokak köpeklerine aşı yapmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki sokak hayvanlarının aşılanması için çalışma başlatan belediye ekipleri, bir yandan hayvanlara yiyecek bırakırken diğer yandan da olası bir uyuz salgınına karşı aşı yapıyor.

Sarıgöl Belediyesi Veteriner Hekimi Hüseyin Bardakçı ve belediye ekipleri tarafından ilçedeki tüm sokak köpeklerine uyuz aşısı yapılacağı ve kış boyunca yiyecek dağıtımı aksatılmadan yapılacağı belirtildi.

Kaynak: AA