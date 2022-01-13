Sarıgöl'de sokak köpeğini yaralayan kişiye para cezası - Haberler
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Sarıgöl'de sokak köpeğini yaralayan kişiye para cezası

Sarıgöl'de sokak köpeğini yaralayan kişiye para cezası
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan kişiye idari para cezası uygulandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokak köpeğini av tüfeğiyle ateş ederek yaralayan kişiye idari para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre Şeyhdavutlar Mahallesi'nde Y.Ş'nin (54) sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı yönündeki ihbar üzerine olay yerine jandarma ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

Zabıta ekiplerinin veteriner hekime götürdüğü köpeğin tedavisine başlandı.

Olayla ilgili yakalanan Y.Ş'ye 1268 lira idari para cezası uygulandı, av tüfeğine el kondu.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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