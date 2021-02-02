Sarıgöl'de seyir halindeki tırın kabininde çıkan yangın hasara neden oldu
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Sarıgöl'de seyir halindeki tırın kabininde çıkan yangın hasara neden oldu

02.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 15:14
Sarıgöl'de seyir halindeki tırın kabininde çıkan yangın hasara neden oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

Alaşehir'den Buldan yönüne ilerleyen Gökhan V. (38) yönetimindeki 81 AY 440 plakalı tırın kabininde, Sarıgöl'e bağlı Kabakçılar mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevi fark eden sürücünün ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabindeki yangın kısa sürede söndürüldü.

Tırın kabininde hasar oluşurken, dorsedeki malların zarar görmediği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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