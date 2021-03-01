Sarıgöl'de ruhsatsız tabanca taşıyan kişi kovalamaca sonucu yakalandı
01.03.2021 12:11 | Son Güncelleme: 01.03.2021 12:14
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ruhsatsız tabanca bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ruhsatsız tabanca bulunduran 2 kişi gözaltına alındı.
Devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi Konak Mahallesi Ethem Hoca Caddesi üzerinde durdurdu.
Şahısların GBT sorgusu yapıldığı sırada M.E (31) üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı yanındaki E.K'ya (22) vererek kaçmaya çalıştı.
Kovalamaca sonucu yakalanan M.E ile E.K gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan