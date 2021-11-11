Sarıgöl'de polisler çalıntı araç ve uyuşturucu yakaladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Alaşehir'den çalındığı tespit edilen bir otomobil, içindeki 3 şahısla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalandı. Araçta bulunan bir şahsın üzerinde ise 7.9 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, aracılık eden, kullanan veya bulunduran şahıslara yönelik Sarıgöl'de gerçekleştirilen çalışma neticesinde; Alaşehir ilçesinde gece vakti çalınan araç, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün PTS geçişinde çalıntı araç uyarısı vermesi sonucu polis ekiplerince yakalandı. Araç gerekli inceleme yapılmak üzere, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Araçta bulunan şahıslar A.Ö., F.U. ve C.A. isimli şahıslar ve çalıntı araç, gerekli işlemler için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, araçta bulunan C.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 7.9 gram metamfetamin (kristal) maddesi ele geçirildi. 'Şahsa kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak veya kabul etmek' suçundan işlem yapıldı. Şahısla ilgili olarak incelemenin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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