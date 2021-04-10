Sarıgöl'de Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı törenle kutlandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı törenle kutlandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, Atatürk Anıtı'na, çelenk sundu.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Etkinliğe Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Cumhuriyet Savcısı Emre Pala, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan