Sarıgöl'de otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.O'nun (44) kullandığı 20 AET 418 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan kara yolu Selimiye mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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