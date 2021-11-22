Sarıgöl'de otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıgöl'de otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.O'nun (44) kullandığı 20 AET 418 plakalı otomobil, Sarıgöl-Buldan kara yolu Selimiye mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title