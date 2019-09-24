Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Buldan'dan Alaşehir istikametine giden Y.D. yönetimindeki 34 PU 6244 plakalı otomobil, Sarıgöl ilçesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Alkaya'ya (68) çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde Alkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sürücü Y.D. gözaltına alındı.