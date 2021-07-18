Sarıgöl'de ormanlık alanda ekili 60 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Sarıgöl'de ormanlık alanda ekili 60 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sarıgöl'de ormanlık alanda ekili 60 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri 60 kök Hint keneviri tespit etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ormanlık alanda devriye görevi yürüten jandarma ekipleri 60 kök Hint keneviri tespit etti.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Kızılçukur Mahallesi'nde rutin devriye faaliyeti yürüttüğü sırada ormanlık alana dikilmiş 60 kök Hint keneviri belirledi.

Kenevirleri imha eden ekipler, eken kişi ya da kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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