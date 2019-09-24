Sarıgöl'de okul servis araçlarına denetim

24.09.2019 12:56

Sarıgöl ve çevresindeki okullara öğrenci taşıyan okul servisleri denetimden geçirildi.

Girne Caddesinde yapılan denetimlerde 53 servis aracı ile sürücüleri denetlendi, eksik belge ve ekipmanları bulunanlara tamamlamaları için süre verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, okul servis araçlarının sık sık denetleneceğini belirterek, "İlçemizde taşımalı öğrenci sayımız 903, bu öğrencilerimizi 53 servis aracı taşıyor. Çocuklarımızın can güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle okul servis araçları sık sık denetlenecektir." dedi.

Kaynak: AA