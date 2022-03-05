Sarıgöl'de MHP ilçe teşkilatı tarafından "Adım Adım 2023" toplantısı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından başlatılan "Adım Adım 2013 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" Sarıgöl ilçesinde düzenlendi.

Sarıgöl Belediye Düğün Salonundaki toplantı, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları aşacak güçte olduğunu, kimsenin kara propagandaya itibar etmemesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi vaatlerle oyaladığını savunan Akçay, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ve ABD ne istiyor ? Suriye'den askerler çekilsin, oralar PKK'ya kalsın, Kıbrıs açıklarında doğal gaz araması yapılmasın, Libya'dan askerler çekilsin. Ömür boyu hapis cezası alan terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı verilsin. Teröristlerin yakıp yıktığı, masumların, bebeklerin öldürüldüğü, şehitlerimizin hakları ne olacak, soruyorum. Ayasofya müzeye dönüştürülsün istiyorlar, çok şükür buraya ibadete açtık. Avrupa Birliği 2 kişinin üzerinde duruyor. Biri Osman Kavala, diğeri HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş. HDP eşittir PKK."

Toplantıda, MHP Sarıgöl İlçe Teşkilatına katılan 50 kişiye parti rozeti takıldı, partiye eski dönemlerde görev yapan ilçe başkanlarına plaket verildi.