Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı
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Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı

Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sarıgöl İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları arası Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yaz Kur'an Kursları arası Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Sarıgöl İlçe Kapalı Spor Salonunda yapılan turnuvaya Sarıgöl merkez ve köylerde yaz Kur'an kurslarında Kur'an-ı Kerim eğitimi alan kız ve erkek öğrenci kategorisinde 40 öğrenci katıldı. Zevkli ve çekişmeli geçen turnuvada öğrenciler güzel bir etkinliğin yanında, eğlenerek centilmence müsabakalar yaptı.

Sarıgöl İlçe Müftüsü Osman Aslan, "İlçemizde bulunan Yaz Kur'an Kurslarımızdaki öğrencilerimiz için güzel bir etkinlik oldu. Turnuvada çekişmeli maçlar izledik. Turnuvayı düzenleyen İlçe Gençlik Koordinatörlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz Personeline, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze teşekkür ederim." dedi.

Turnuvanın kızlar ve erkekler kategorisinde dereceye giren öğrencilere İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Kur'an-ı Kerim, bayrak ve para ödülü verildi. Turnuvaya katılan tüm öğrencilere de Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - MANİSA

Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı
Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı
Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı
Sarıgöl'de Kur'an kursu öğrencileri masa tenisi turnuvasında yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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