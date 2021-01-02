Sarıgöl'de kumar oynayan 7 kişiye 24 bin lira ceza

Sarıgöl'de kiraladıkları evde kumar oynadıkları tespit edilen 7 kişiye 24 bin 283 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayan Mahallesinde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kiralanan bir evin müştemilatının kumarhaneye çevrildiğini gören ekipler, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan ve kumar oynayan 7 kişiye toplam 24 bin 283 TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan