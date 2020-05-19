Sarıgöl'de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü
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Sarıgöl'de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü

Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alarak yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl'de Kızılay ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü
19.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:08

Türk Kızılayı Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer alarak yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, yaptığı açıklamada Ramazan süresince 410 ihtiyaç sahibi aileye çeşitli gıda kolilerin ulaştırdıklarını belirterek, "Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 310 gıda kolisi muhtaç ailelerimize ulaştırıldı. Ayrıca, 20 koli giyimi, 200 adet kavurma, 8 koli dezenfektan ve Covid-19 broşürleri dağıtıldı." dedi.

Mesut Özil'e teşekkür

Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, Türk Kızılay aracılığı ile ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından ilçeye ulaştırılan 100 koli gıda maddesinin de dağıtımın gerçekleştiğini belirtti. Tüfekçi, "Ünlü futbolcu Mesut Özil tarafından muhtaç ailelere dağıtılmak üzere 100 koli gönderildi. Böylece toplamda 410 koli gıda maddesi dağıtmış olduk. Duyarlı davranışından dolayı Mesut Özil'i kutlarım ve teşekkür ederim. Sarıgöl Türk Kızılayı Koordinatörlüğümüze ayrıca Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkındırma Kooperatifi tarafından bin adet maske bağışlanarak ilçe halkımıza dağıtıldı." diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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