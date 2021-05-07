Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele

Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kiraz üreticilerini olumsuz etkileyen ve kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kiraz üreticilerini olumsuz etkileyen ve kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında çiftçilere sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtılmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçirildi. Özellikle kiraz üreticilerini etkileyen ve kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı çiftçilere tuzak dağıtıldı. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hibe edilen ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeden il genelinde de 500 üreticinin yararlanması hedefleniyor.

Son yıllarda kiraz sahalarında zarar yapan kanadı noktalı sirke sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla projeyi başlattıklarını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadelede elma sirkeli tuzaklara 3 milimetre çapında 8-10 delik açılarak ağaçların en soğuk ve gölge yerlerine asılır. Sinekler beslenmek için girdikleri şişe içerisinden çıkamayarak mücadelesi yapılmış olur. Doğa dostu olan bu mücadele yöntemi aynı zamanda düşük maliyetlidir. Tuzakları hazırlamak ise oldukça kolaydır. Kiraz bahçelerinde dekara bir adet elma sirkeli pet şişe asmak gerekmektedir" dedi. - MANİSA

Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele
Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Cem Yılmaz Hülya Avşar
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:46:28. #1.14#

title