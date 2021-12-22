Sarıgöl'de kaçak tütün operasyonu - Haberler
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Sarıgöl'de kaçak tütün operasyonu

Sarıgöl'de kaçak tütün operasyonu
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Sarıgöl'deki kaçak tütün operasyonunda 20 bin 220 makaron ile 73 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

Sarıgöl'deki kaçak tütün operasyonunda 20 bin 220 makaron ile 73 kilo sarmalık tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kaçak tütün satan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu M.A ve A.T'ye ait iş yerlerinde arama yapıldı.

Aramalar sonucu toplam 20 bin 220 makaron ile 73 kilo sarmalık tütün ele geçirildi, iki kişi hakkında işlem yapıldı.???????

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AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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