Sarıgöl'de kaçak alkole suçüstü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri devriye sırasında şüphelendikleri bir iş yerinde kaçak alkol yapıldığını tespit etti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet güçleri devriye sırasında şüphelendikleri bir iş yerinde kaçak alkol yapıldığını tespit etti. Yarım litrelik şişelere kaçak alkol doldururken suçüstü yakalanan iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan devriye görevi esnasında, durumundan şüphelenilerek kontrol edilen iş yerinde, iş yeri sahibi yarım litrelik şişelere kaçak alkol doldururken suçüstü yakalandı. Kaçak alkolleri satışa hazır vaziyete getirmek için su şişelerine doldururken suçüstü yakalanan R.E.İ. isimli şahsa ait işyerinde yapılan aramada paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş 44 litre kaçak alkol yakalanarak muhafaza altına alındı. Olayla ilgili olarak iş yeri sahibi R.E.İ isimli şahıs gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı