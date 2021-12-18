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Sarıgöl'de kablo hırsızlığına iki tutuklana

Sarıgöl'de kablo hırsızlığına iki tutuklana
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ ve bahçelerden kablo ve malzeme çaldıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı biri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bağ ve bahçelerden kablo ve malzeme çaldıkları tespit edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı biri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri dün saat 17.30 sıralarında 34 PIT 70 plakalı araç ile biri kadın 3 şahsın bağ ve bahçelerden hırsızlık yapabileceği duyumu alınması üzerine Jandarma Trafik Timi tarafından yapılan devriye faaliyetinde bahse konu araç ve araç içerisinde E.G. (16), G.G. (32-K) ve A.D (18) isimli şahıslar Tırazlar Mahallesinde yakaladı.

Olay ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek tahkikat başlatıldı. Araçta yapılan aramada toplam değeri yaklaşık 10 bin TL olan 1 adet gübre pompası, 1 adet kerpeten, 1 adet pense, 1 adet balyoz, 3 parça halinde yaklaşık 30 metre su pompasına ait elektrik kablosu bulunarak el konuldu.

Şüphelilerden E.G. ve A.D. tutuklanırken G.G. isimli kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

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