Sarıgöl'de kablo hırsızlığı şüphelisi 2 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 3 kişiden 2'si cezaevine gönderildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir bahçeden kablo hırsızlığı yapılacağı ihbarı sonrası düzenlediği operasyonda bir otomobil içindeki E.G, G.G. ve A.D'yi Tırazlar Mahallesinde yakaladı.

Otomobilde yapılan aramada bir gübre pompası, yaklaşık 30 metre elektrik kablosu ve el aletleri ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen E.G ve A.D tutuklandı, G.G adli kontrolle serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri

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