Sarıgöl'de jeotermal itirazı

08.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:18

Sarıgöl'de kurulması planlanan jeotermal santraline yapılan itiraz sonrası mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, proje alanında incelemelerde bulundu.

Karacaali Mahallesinde açılması düşünülen santralle ilgili Sarıgöl Ziraat Odası'nın itirazı üzerine Manisa İdare Mahkemesi'nin görevlendirdiği heyet, zeytinlik alanda teknik incelemede bulundu.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Uçak ve AK Parti Sarıgöl İlçe Başkan Vekili Ragıp Demiran ile çok sayıda vatandaş ellerinde pankartlarla heyeti karşıladı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise Sarıgöl'de jeotermal santrali istemediklerini belirterek"Sarıgöl ovası üzüm ovası,zeytinlikleriyle ünlü açılacak olan her kuyu için dava açacağız."dedi.

Geniş güvenlik altında yapılan incelemede olay olmadı.Diğer siyasi parti ilçe başkanları da katıldı

Kaynak: AA