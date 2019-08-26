Sarıgöl'de iki okula, "konteyner sınıf"

26.08.2019 15:26

Sarıgöl'de ikili eğitimin kaldırılması amacıyla geçici olarak, iki okula 3 adet konteyner sınıf yapıldı.

Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından yaptırılan konteyner sınıflar, Mimar Sinan ve Şehit Esin Akay okul bahçelerine kuruldu.

Sınflarda 30-35 öğrencinin eğitim ve öğretim görebileceği belirtildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise "Kaymakamlığımız tarafından yaptırılan konteyner sınıflarımızla ilçemizde ikili eğitim olmayacak. İlerleyen yıllarda ek binaların yapılması halinde konteyner sınıflar, spor soyunma odaları, iş atölyeleri olarak hizmet verecek." dedi.

Kaynak: AA