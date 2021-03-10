Sarıgöl'de 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sarıgöl'de 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması

10.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:49
Sarıgöl'de 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması

Türkiye geneli gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Silahla kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı.

Türkiye geneli gerçekleştirilen 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Silahla kasten yaralama' suçundan aranan bir şahıs suç aletiyle birlikte yakalandı. Zanlı, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan araması bulunan bir diğer şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada 'Silahla kasten yaralama olayı' firarisi olarak aranan H.A. adlı şahıs olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan S.Ç. adlı şahıs da uygulama sırasında yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 0.6 gram metafetamin ve 1.6 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve içmek suçundan işlem yapıldı.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan arama kaydı bulunan Ö.A. isimli şahıs ise uygulamada yakalanarak tutuklandı.

5809 sayılı kanuna muhalefet suçundan arama kaydı bulanan H.Ç. adlı şahıs da yapılan uygulama sırasında emniyet güçlerine yakalandı. H.Ç. de çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Sarıgöl İlçe Emniyet müdürlüğü ilçenin huzur ve güvenliği için uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirtti. - MANİSA

Sarıgöl'de 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Bülent Ersoy Pelin Öztekin
Spor Arda Turan Caner Erkin Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sarıgöl'de 'Huzurlu sokaklar ve narkotik' uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 16:49:38. #1.16#
title