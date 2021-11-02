Sarıgöl'de hırsızlık zanlıları tutuklandı - Haberler
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Sarıgöl'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Sarıgöl'de hırsızlık zanlıları tutuklandı

Sarıgöl'de bir iş yerinin önündeki kamyonetten mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

SAKARYA (AA) - Sarıgöl'de bir iş yerinin önündeki kamyonetten mazot çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde bulunan kamyonetten mazot çaldıkları öne sürülen iki kişiyi suçüstü yakaladı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T.K ve A.S'nin yapılan üst aramasında 5 tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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