Sarıgöl'de güreş kursu açıldı - Haberler

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Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12-14 yaş grubu öğrenciler için güreş kursu açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12-14 yaş grubu öğrenciler için güreş kursu açıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12-14 yaş öğrencilerin spora kazandırılması ve geleceğin milli güreşçilerinin yetiştirilmesi amacıyla güreş kursu açıldı. Sarıgöl Kapalı Spor Salonunda açılan kursta 20 öğrenci antrenörler Salih Gürsoy ve Celal Cüce eşliğinde eğitim alıyor. Kurslarla gençlerin hem zamanlarını sporla değerlendireceklerini hem de yetenekli sporcular yetişeceğini söyleyen Gençlik Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım destek verenlere teşekkür etti. - MANİSA

Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

Sarıgöl'de güreş kursu açıldı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, Milli, Spor, Haberler

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