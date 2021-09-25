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Sarıgöl'de evlerde şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sarıgöl'de evlerde şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümden şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümden şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde evlerde kadınlar tarafından pekmez kazanları kaynatılmaya başlandı. Bin bir zahmetle saatlerce kaynatılan pekmezler dinlenmeye bırakıldıktan sonra kış aylarında tüketilmek üzere cam kavanozlara alınarak muhafaza edilecek. İhtiyaçları kadarını kendilerine saklayan aileler fazla kalan pekmezleri ise litresi 50 ile 60 lira arası değişen fiyatlarla pazarda satacak.

Ev yapımı pekmez üretiminin zahmetli olduğunu belirten Salih Hancı, "Her yıl evimizde üzüm hasadını tamamlayan üreticiler evlerinde kışlık pekmezlerini hazırlarlar. Evde pekmez yalnız olmaz erkekler üzümleri çuvala katarlar. İçerisine pekmezin mayası denilen pekmez torağı ile ayaklarıyla çiğneyerek şırasını çıkarır. Şırayı bir süre dinlenmeye alırız. Sonra kazanlara katılarak ocakta 4 saat kadar kaynatır ve ocaktan alırız. Soğuduktan sonra şişelere konularak raflara konulur. Kış aylarında tüketilen pekmez soğuk algınlığına iyi gelir ve insana enerji verir" dedi. - MANİSA

Sarıgöl'de evlerde şifa kaynağı pekmez yapılmaya başlandı

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