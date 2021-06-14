Sarıgöl'de ev yapımı sahte alkol satışına tutuklama
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Sarıgöl'de ev yapımı sahte alkol satışına tutuklama

Sarıgöl'de ev yapımı sahte alkol satışına tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsın ev yapımı sahte alkol kullandıktan sonra rahatsızlanması üzerine alkolü aldığı iş yerine emniyet güçleri tarafından yapılan baskında 51 litre ev yapımı sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir şahsın ev yapımı sahte alkol kullandıktan sonra rahatsızlanması üzerine alkolü aldığı iş yerine emniyet güçleri tarafından yapılan baskında 51 litre ev yapımı sahte alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında sahte alkol üreten, satan, satın alan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan denetimlerde gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Sarıgöl'de H.İ. isimli şahsın ev yapımı sahte alkol kullanımından dolayı rahatsızlandığı ihbarının alınması üzerine; ev yapımı sahte alkolü satın aldığı iş yerinde arama yapıldı. İş yerinde yapılan aramada; 62 adedi yarım litrelik pet şişe içerisinde ve kova içeresinde şişeye konulmamış olmak üzere satışa hazır toplam 51 litre ev yapımı sahte alkol, sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol, anason aroması ve plastik kap malzemeleri ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak iş yeri çalışanları E.K., M.Ç. ve S.D. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifade sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarılan şahıslardan E.K. ve S.D. mahkemece serbest bırakılırken, M.Ç. isimli şahıs ise tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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