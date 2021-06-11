Sarıgöl'de emniyet, siber suçlara karşı vatandaşları uyardı
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Sarıgöl'de emniyet, siber suçlara karşı vatandaşları uyardı

Sarıgöl'de emniyet, siber suçlara karşı vatandaşları uyardı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkı siber suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında broşür dağıttı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkı siber suçlara karşı bilinçlendirmek amacıyla yürütülen SİBERAY programı kapsamında broşür dağıttı.

Ekipler, banka önlerinde, pazar yerinde, halkın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, uygulama noktaları kurarak bilgilendirme yaptı.

İlçenin çeşitli noktalarına afişler asıldı ve broşür dağıtıldı.

Sarıgöl'de emniyet, siber suçlara karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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