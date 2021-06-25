Sarıgöl'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 litre sahte içki ele geçirildi.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonda 44 litre sahte içki ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenilerek kontrol ettikleri iş yerinde yaptıkları aramada satışa hazır sahte alkol tespit etti.
Olayla ilgili gözaltına alınan R.E.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan