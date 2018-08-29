Sarıgöl'de dolu ve fırtına üzümü vurdu

MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün gece yarısı etkisini gösteren dolu yağışı ve fırtına henüz hasadı yapılmayan üzümlerde zarara yol açarken, üzüm bağlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gece saatlerinde dolu yağışı ve fırtına etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren yağış ve fırtınanın zararı gün içerisinde ortaya çıktı. Henüz hasadı yapılmayan çekirdeksiz Sultani üzümlerde meydana gelen hasarların tespit edilmesi için Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İlçeye bağlı Çimentepe, Çanakçı, Özpınar, Emcelli, Bahadırlar mahallelerinde ve Sarıgöl eski mezbaha bölgesinde sel taşkını nedeniyle üzüm bağlarını sel suları bastı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Çetin Yıldız, "Sarıgöl'de gece başlayan şiddetli yağmur, dolu ve fırtınadan bağlarda zarar oluştu. Ekiplerimiz sabahtan bu yana alanda kesin zararı belirlemek için çalışmalar yapmakta. Dolu, Çimentepe ve Özpınar mahallelerinde bir bölümünde, diğer mahallelerde fırtınadan üzüm bağlarındaki asma sıraları devrildi. Örtülerin bir kısmı fırtına nedeniyle yırtıldı. Derelerden taşan sel suları üzüm bağlarına girdi. Sergide kurumakta olan üzümlerin ıslanmasına neden oldu" dedi.

Fırtına, dolu ve yağmurun verdiği zararın gelecek yıllara da zarar verdiğini ifade eden serbest Ziraat Mühendisi Derya Öztürk Aydın, "Çok ciddi bir sel gelmiş. Arazilerimiz şu an toprak altında. Bu seneyi çok ciddi etkileyen ama önümüzdeki yıllarda rekolteye de zarar verecek bir hasar var. Bunun için tespitte bulunuyoruz" dedi.

Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesinde üzüm çiftçiliği yapan Yusuf Kahraman, "Ben böyle dolu görmedim. Yağmurdan önce fındık büyüklüğünde dolu yağdı" dedi.

Sarıgöllü üzüm üreticileri, devrilen üzüm sıralarının düzeltilmesi için çalışma başlattı.