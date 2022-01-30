Sarıgöl'de devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıgöl'de devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı

AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
 - Güncelleme:
Sarıgöl'de devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı.

SARIGÖL, MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen pikaptaki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Buldan-Sarıgöl istikametinde ilerleyen H.A. (39) idaresindeki 20 RS 343 plakalı pikap, Dindarlı Mahallesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki M.T. (27) yaralandı.

Ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.???????

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title