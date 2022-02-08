Sarıgöl'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı
AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, C.K. (43) idaresindeki 25 FJ 948 plakalı kamyonet Dadağlı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel