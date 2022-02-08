Sarıgöl'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıgöl'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA, Mehmet Akif Sarıhan - Güncel
 - Güncelleme:
Sarıgöl'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.K. (43) idaresindeki 25 FJ 948 plakalı kamyonet Dadağlı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Güncel

Kamyonet, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title