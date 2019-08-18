Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü

Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

18.08.2019 17:45
Sarıgöl'de çıkan yangın, tek katlı evi küle döndürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesinde bir evde çıkan yangında ev tamamen yandı. Saat 16.00 sıralarında Seyfi Gürsoy'un (29) evinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, Sarıgöl Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasına rağmen tek katlı ev tamamen yanarak küle döndü.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA
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