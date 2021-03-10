Sarıgöl'de çiftçilere hibe projeleri anlatıldı
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Sarıgöl'de çiftçilere hibe projeleri anlatıldı

10.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:30
Sarıgöl'de çiftçilere hibe projeleri anlatıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere, hibe kapsamına giren projeler anlatıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilere, hibe kapsamına giren projeler anlatıldı.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Hilmi Yoldaş ve Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Kalkındırma Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, ilçe tarım müdürlüğünde düzenlenen toplantıda çiftçileri hibeler hakkında bilgilendirdi.

Şube müdürü Yoldaş, bireysel damlama sisteminde yüzde 50 hibe desteği olduğunu aktararak, "bireysel damlama sisteminde damlanın yarısı sizden, yarısı bizden" sloganlı projeye 30 Mart'a kadar başvurulabileceğini kaydetti.

Projede esas mal alımları tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe desteği verileceğini kaydeden Yoldaş, hibeye esas olan mal alım tutarının gerçek ve tüzel kişiler için 1 milyonu geçemeyeceğini ifade etti.

Yoldaş diğer hibe projeleri hakkında da bilgiler verdi, çiftçilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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