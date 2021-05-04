Sarıgöl'de çiftçiler tarla ve bahçelerde çalışmaya devam ediyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler bağ, bahçe ve tarlalardaki çalışmalarına devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan çiftçiler bağ, bahçe ve tarlalardaki çalışmalarına devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamadan muaf tutulan sebze meyve üreticileri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları belgeyle sabah erken saatlerde arazilerine gidiyor.

Bazı çiftçiler sıcak hava ve ramazan nedeniyle sabah saat 05.00 gibi başladıkları çalışmaları saat 14.00 civarında sonlandırıyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere çiftçilerin kısıtlamadan muaf tutulmasının sevindirici olduğunu ifade ederek, bu sayede tarım üretiminin etkilenmeyeceğini söyledi.

Ülgen, bu yıl üzüm bağlarının bir kısmının soğuktan zarar gördüğünü belirterek, "Milletvekillerimiz gelerek incelemelerde bulundular. Meclis gündemine taşıdılar. Şimdi çiftçi borçlarının ertelenmesi beklemekteyiz."dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan