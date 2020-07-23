Sarıgöl'de başarılı öğrencilere plaket verildi Manisa'ın Sarıgöl ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere plaket verildi.

Manisa'ın Sarıgöl ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda başarılı olan öğrencilere plaket verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ilçede en yüksek puanı alan Mertcan Akgün ile Ayşe Karakuş ve Erkan Kaya'yı tebrik etti.

Öğrencilere plaket veren Kılıç, hayatlarında başarı diledi.

Törene veliler de katıldı.

Kaynak: AA