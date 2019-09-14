Sarıgöl'de armut ağacı Eylül ayında çiçek açtı

14.09.2019 13:38

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması beklenen armut ağacının Eylül ayında çiçek açması şaşırttı.



Eylül ayı hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir armut ağacı, sonbaharda çiçek açtı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken armut ağacının Eylül ayında çiçek açması görenleri şaşırtıyor. Sarıgöl'e bağlı Konak Mahallesinde ikamet eden çiftçi Mehmet Yavuz, (67) evinin bahçesine ektiği iki armut fidanın çiçek açtığına çok şaşırdığını belirterek, "Geçen yıl Alaşehir'de fidan satıcısından iki adet armut fidanı aldım. Fidanların üzerinde meyveleri bile vardı. Evimizin önüne diktim. Fakat bir süre sonra kurumaya başladı. Ben de kurudu artık diye düşünürken önce yapraklandı şimdi ise çiçek açmaya başladı. Hayret ettim. Normal şartlarda bu armut ağacı ilkbahar aylarında çiçeklenip, yaz ayında da meyve vermesi gerekirdi" dedi.



Çevredeki komşularına da bu durumu haber verdiğini ifade eden Yavuz, görenlerin de çok şaşırdığını sözlerine ekledi. - MANİSA

Kaynak: İHA